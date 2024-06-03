Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı öncesi banka kredisi ya da taksitle kurban almanın caiz olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgiler ışığında bu sorunun yanıtı...



BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLİR Mİ?



Kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabiliyor. Ancak borcun faizli alınmaması gerekiyor. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun sayılmıyor.



TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?



Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkana sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmuyor.