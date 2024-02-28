Tamir için eve çağırıp, zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan F.Y., telefonla aradığı Y.B.'yi (35) otomobilinin arızalandığı bahanesiyle evine çağırdı.

Eve giden Y.B., burada F.Y. ile beraberindeki M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedilerek, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

Senedi imzaladıktan sonra evden ayrılan ve hastanede tedaviye alınan Y.B., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, kiraladıkları araçla kaçan şüphelileri Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.