Tampon bölgede kalan DAEŞ'li ABD'ye gönderildi (Bakan Soylu'dan açıklama)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmeye devam edildiğini söyleyen Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

"İNTİHAR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Soylu, "İşin başından itibaren yoğun bir soruşturma devam ediyor" dedi.

Konuyla ilgili (Le Mesurie'in) vatandaşı olduğu İngiltere'ye sürekli bilgi verildiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:



"İlk önemli detay evin kapısının, evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. Yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı bütün yönleriyle değerlendirmek."

SİYANÜR SATIŞINA ÖNLEM GELİYOR



Bakan Soylu, son günlerdeki intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin bir çalışma yapıldığını dile getirdi. "Bütün kurumlar kendileri içerisinde çalışıyor" diyen Soylu, "19'unda arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Hangi tedbirleri alabiliriz? Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR İSİM"

Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada DAEŞ'in önemli bir isminin yakalandığını söylemişti. Bir gazetecinin bu teröristin kimliğine ilişkin sorusunu Soylu, "Avrupa ve Türkiye'de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isim" sözleriyle yanıtladı.