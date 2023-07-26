Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

SON DAKİKA HABERİ: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin çıkarma cezası verdi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti

CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti

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Belediye Başkanı Tanju Özcan, ’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

"ADALET VE DEĞİŞİM" YÜRÜYÜŞÜ

Son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Özcan, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Özcan sonrasında ise Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim” sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan Özcan, Kılıçdaroğlu'na “istifa” çağrısında bulunmuştu.

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