Tanju Özcan'dan istifa açıklaması

Bolu’dan Ankara CHP genel merkezine başlattığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünü tamamlayan Tanju Özcan, görevine döndü.



Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, partisi tarafından 20 Temmuz'da ihraç edileceğini ifade etti.



Özcan, "Arkadaşlarla da konuşuyorum, onlar da ‘Bırak, o zevki tatsınlar’ diyorlar. Atatürkçülerin partiden nasıl atıldığını tarih yazsın, o yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı." dedi.



"Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeyenlerin sonu da böyle oluyor." diye konuşan Özcan, "Arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim. CHP’den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim.” dedi.



"EKREM BAŞKAN, GEÇ KALIYORSUN"



Özcan, toplantının sonunda Ekrem İmamoğlu’na genel başkanlık için çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:



“Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu, ‘Ben adayım’ demedi ki. Ben sadece şunu söyledim. Kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da benim kişisel fikrim, taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı, ‘Bu düzen artık değişmeli, ben de varım’ demeli. Demediği her gün de güç kaybediyor. Bir dostu, kardeşi olarak uyarıyorum. Siyaseten badem bıyıklı demiştim ya Canan Kaftancıoğlu İstanbul delege seçimlerini hileyle, hurdayla nasıl kazanıyor. Takip ediyorum orayı da. Ekrem Bey de bunları biliyor. Ekrem Bey, dürüst adamdır, mert adamdır. Canan Kaftancıoğlu’nun kafasından geçen şeytanca hileler onun aklına bile gelmez. O şeytanlıkları bilmez ama geç kalıyorsun, Ekrem Başkan, geç kalıyorsun. Artık bir karar ver ve bunu kamuoyuna açıkla lütfen.”

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