Tanju Özcan'dan protestocu eşine: Ben de seni protesto ediyorum, eve geç geleceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan bungalovların 17 yıllığına kiralanmasına karşı çıkan protestocular arasındaydı. Belediyeye karşı yapılan protestoya katılan Özcan'a belediye başkanı eşi "Ben de seni protesto ediyorum. Eve geç geleceğim." diye yanıt verdi.

Tanju Özcan'dan protestocu eşine: Ben de seni protesto ediyorum, eve geç geleceğim

Gölcük Tabiat Parkı'na 2018’de 25 bungalov ev yapıldı.

Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçti.

Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan maddesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etti.

Tanju Özcan'dan protestocu eşine: Ben de seni protesto ediyorum, eve geç geleceğim - 1

EŞİNE ESPRİLİ YANIT

Protestocular arasında eşi Meral Özcan'ı gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan esprili yanıt gecikmedi.

Özcan, eşine "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim." dedi.

Protestocuların "Gölcük halkındır halkın kalacak" protestoları yankılandı. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi.

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