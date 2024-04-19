Tanju Özcan'dan protestocu eşine: Ben de seni protesto ediyorum, eve geç geleceğim

Gölcük Tabiat Parkı'na 2018’de 25 bungalov ev yapıldı.



Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçti.



Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etti.



EŞİNE ESPRİLİ YANIT



Protestocular arasında eşi Meral Özcan'ı gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan esprili yanıt gecikmedi.



Özcan, eşine "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim." dedi.



Protestocuların "Gölcük halkındır halkın kalacak" protestoları yankılandı. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin