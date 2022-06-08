Tanker devrildi, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım aksadı

LPG yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çift yönlü trafiğe kapatılan otoyolda ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendirildi.



Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürerken, çift yönlü kapanan otoyoldaki ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.