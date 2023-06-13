Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 202 sözleşmeli personel alınacak: Personel alımı ilanın ayrıntıları (Başvuru şartları ve tarihleri)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), taşra hizmet birimlerinde çalıştırmak amacıyla 202 sözleşmeli personeli işe alacak. Personel alımı sürecinin ayrıntıları yayımlanan ilanda yer alıyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 202 sözleşmeli personel alınacak: Personel alımı ilanın ayrıntıları (Başvuru şartları ve tarihleri)

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırmak amacıyla 171 tekniker, 31 mühendis pozisyonunda toplamda 202 personel istihdam edecek.

Adaylar 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarıyla ilgili kadrolara başvuru yapabilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 202 sözleşmeli personel alınacak: Personel alımı ilanın ayrıntıları (Başvuru şartları ve tarihleri) - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 03.07.2023 tarihinden 07.07.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 202 sözleşmeli personel alınacak: Personel alımı ilanın ayrıntıları (Başvuru şartları ve tarihleri) - 2

TKGM BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

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