Tarih belli oldu: AYM, HDP'nin itirazını görüşecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada yasal süreç işliyor.



Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.



Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart'ta ele alınacak.



Heyet, kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.



KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.



HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.



Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

