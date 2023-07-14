Tarihi antik kentte korkutan yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti bölgesinde çıkan örtü yangını paniğe yol açtı. Antik tiyatronun surlarına kadar dayanan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Tarihi antik kentte korkutan yangın

ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Pamukkale yakınlardaki Hierapolis Antik Kenti bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Antik tiyatronun surlarına kadar dayanan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu antik kentte sıçramadan söndürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...