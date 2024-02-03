Tarihi Balon Hangarı restore edilecek

"DÜNYANIN EN ESKİ MUHARİP BALON HANGARI"



Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar da hangarın Türk havacılık tarihi açısından önemli bir yapı olduğunu söyledi.



Hangarla ilgili bilimsel çalışmalar yaptığını belirten Bayraktar, "Bu yapı dünyanın en eski muharip balon hangarıdır. Dünyada daha eski yıllarda yapılmış balon hangarları mevcut ancak bunların hiçbiri doğrudan savaş için yapılmamıştır. Konumlandırılışı tamamen Balkan Savaşları'nın askeri manevrası içindir." diye konuştu.



Bayraktar, yapının Balkan Savaşları'ndan sonra uçak hangarı olarak kullanıldığını, Türkiye'deki ilk uzun mesafeli uçuşun hangardan kalkan uçak tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Yapının ihyasının kent turizmine de katkı sağlayacağını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Milli Saraylar Başkanlığı çok güzel ve doğru bir kararla burayı koruma altına aldı. Başkanlığın koruma pratiği, bizim de öngördüğümüz gibi tekil yapı merkezli değil, tarihi çevreyle beraber oluyor. Balon Hangarı ve çevresindeki tarihi miras bütün olarak düzenlenecek. Türk havacılık tarihi yaşatılacak. Aynı zamanda Türk havacılığı geleceğe güçlü şekilde ilerliyor. Tarihten geleceğe anlamlı bir çalışma olacak."

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