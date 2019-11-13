Tarihi Cağaloğlu Hamamı'ndan Paşabahçe'ye 'mumluk' davası

Tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın sahibi Faris Çağ Çağdaş, 'Cağaloğlu Hamamı' markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Paşabahçe Mağazalar AŞ'ye dava açtı. Paşabahçe Mağazaları'nın internette 'Cağaloğlu Hamamı Mumluk' adlı cam ürünü 1595 liraya sattığını belirten Çağdaş, marka hakkının ihlal edildiğini öne sürerek 42 bin liralık tazminat talep etti.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Çağdaş'ın 'Cağaloğlu Hamamı' markasının sahibi olduğu belirtildi.



Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberinde yer verdiği Çağdaş'ın dilekçesinde, "Davalı Paşabahçe Mağazaları AŞ, 'Cağaloğlu Hamamı Mumluk' adıyla ve üzerinde Cağaloğlu Hamamı'nın resminin de bulunduğu bir ürünü bin 595 liraya satmıştır. Satılan ürünün yanında Cağaloğlu Hamamı hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Satılan ürünün yanında, 'Cağaloğlu Hamamı, Sultan 1.Mahmut Dönemi'nde 1740-1741 yıllarında yapılmış, İstanbul'un en büyük çifte hamamlarından biridir. Mimarı bilinmemekle beraber barok üslupta inşa edilmiştir. Davalı şirket, Cağaloğlu Hamamı'nın ününden faydalanmak istemiştir. Bunu da hem marka adını kullanarak, hem hamamın iç görselini aynen ürünün (cam mumluk) üzerine yerleştirerek, ayrıca bir de tarihçesine değinerek satışa sunmuştur" denildi.



MARKA HAKKI



Faris Çağ Çağdaş'ın avukatları dava dilekçesinde "Her ne kadar internetten satışı durdurulsa da üretimi yapılan bu ürünlerin davalı şirketin elinde olduğundan tekrar satışının yapılması ihtimali vardır. Marka hakkına tecavüzün engellenmesini ve ürünlere el konulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Davalı şirketin Çağdaş'a ait marka hakkına tecavüzü ve bu yolla haksız rekabet teşkil eden eylemleri sebebiyle şimdilik bin lira maddi tazminat, bin lira itibar tazminatı ve 40 bin lira da manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz" dediler.

Cağaloğlu Hamamı Mumluk isim ürün, Paşabahçe'nin hazırladığı katalogta böyle yer aldı.

‘ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRDIK’



Konuyla ilgili Paşabahçe’nin gazeteye yaptığı açıklamada, “1999'dan bu yana 'Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları'nı müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. Cağaloğlu Hamamı'ndan esinlenerek tasarlanan bir mumluk da bu vizyon ile koleksiyonda yer almıştır. Bu ürüne ilişkin iletilen bildirim sonucunda ürün hukuki süreç tamamlanıncaya kadar satıştan kaldırılmıştır. Hukuki sürec devam etmektedir. Bu süreçte yasal haklarımız sonuna kadar gözetilecektir" denildi.