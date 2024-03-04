Tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçası caddeye düştü

Tarihi Kandiber Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ne düşen kaya parçası, cadde kenarındaki bir ağacı da çarparak devirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.



Osmancık Belediyesi ekipleri, kayayı iş makineleriyle yoldan kaldırarak caddede temizlik yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin