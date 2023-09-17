Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Kazada araçta sürücü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.