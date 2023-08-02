Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Giresun’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Sabah saatlerinde yönünde seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde yaşamını yitirdi, 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı.

Yaralanan 1’i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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