Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Giresun’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.



Sabah saatlerinde Ordu yönünde seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı.



Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde yaşamını yitirdi, 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı.



Yaralanan 1’i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.