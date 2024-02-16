Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacak. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvurusunda son durum...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. Söz konusu ilana başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Belirlenen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek.



İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.



Kura yeri ve saati ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

