Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? (Kura çekim tarihi)

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.