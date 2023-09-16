Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü

Yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Cavidan Güç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.