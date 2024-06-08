Tartışma kavgaya dönüştü, muhtar vuruldu

Malatya’da bir muhtar, çıkan kavgada vuruldu.



Olay, dün akşam saatlerinde Gözene Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, muhtar Şerif Aydınlık ile Muhammet P, arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet P, tabanca ile Şerif Aydınlık’a ateş etti.



Olayı görenler, durumu polise bildirdi.



İhbarla gelen sağlık görevlileri bacağından yaralanan Aydınlık’ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Şerif Aydınlık’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan Muhammet P’nin yakalanması için çalışma başlattı.