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Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir apartmanda Murat P. (44) ile kardeşi M.P. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P. ağabeyi Murat P'yi bıçakla yaraladı.

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.P. polis ekiplerince gözaltına aldı.

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