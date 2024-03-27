Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir apartmanda Murat P. (44) ile kardeşi M.P. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P. ağabeyi Murat P'yi bıçakla yaraladı.