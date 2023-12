İzmit'te Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katına gelen M.Y. ile damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S. arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda, M.Y. tabancayla Mustafa S. ile Osman S'yi yaraladı.



Yaralılar çevredekilerin araçlarıyla özel bir hastaneye götürüldü.



Yaralı damadın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kayınpeder M.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.