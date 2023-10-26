Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kadir Keleş için istenen ceza belli oldu.



4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı.



Savunma yapan sanık Kadir Keleş, maktulün kendisini aşağıladığını ve alay ettiğini, anlatamayacağı şekilde kendisiyle konuştuğunu söyledi.

''EN SON KÜFÜR İŞİTİNCE KAN BEYNİME SIÇRADI''



Tacizlerin boyutunun arttığını öne süren sanık Keleş, "Onunla muhatap olmamak için gelen ilaç siparişlerini başka eczanelerden almaya başladım. Ona 'Ben kapıcıyım, benimle uğraşma.' dedim. Durumumu izah ettim. Olay ramazanda oldu, oruçluydum. Bütün gün çalışmıştım, iftara dakikalar kalmıştı. Pide almak için evden çıktığımda oradan geçerken bana laf attı. Defalarca bana bulaşma dedim. En son küfür işitince kan beynime sıçradı. Evimden ruhsatsız silahımı aldım. Eczaneye dönüp maktulü korkutmak amacıyla ateş ettim. Kendimi kaybettim." ifadelerini kullandı.



Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Keleş'in olaydan önce söz konusu eczanede maktulle tartışarak kavga ettiğini ve bu nedenle sinirlendiğini belirterek, evinden aldığı ruhsatsız silahıyla maktule 2 el ateş eden sanığın kabzayla maktulün kafasına vurup olay yerinden kaçtığını aktardı.

