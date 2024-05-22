Tartıştığı eşini bıçakladı

Kırklareli'nde Çamlık Sokak'ta Yunus A. (32) ile Bahar A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi sonrası Yunus A. bıçakla eşini yaraladı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı kadın sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakaladı.