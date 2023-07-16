Tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırdı

İstanbul Sultanbeyli'de bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu Erdem, aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu Torun ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartıştı.

İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Erdem iddiaya göre meslektaşı Torun’un parmağını ısırdı darp etti.

İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Torun’un parmağında kırıklar oluştuğu, tırnağının koptuğu belirlendi.

Burcu Torun, meslektaşı Burcu Erdem'den şikayetçi oldu.

