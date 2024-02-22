Tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta dehlete düşüren bir olay yaşandı.
Derviş Nebi Köse, (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı.
BABA-OĞUL HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİ
Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.
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