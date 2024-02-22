Tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti

'ta dehlete düşüren bir olay yaşandı.

Derviş Nebi Köse, (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı.

Tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti - 1

BABA-OĞUL HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİ

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.

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