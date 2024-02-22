Tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti

BABA-OĞUL HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİ

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.



Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.