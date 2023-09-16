Tartıştığı sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar etti

Annesi gözlerinin önünde öldürülen E.E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Çocuğun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Nurgül Demir'in kızı E.E.K., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.