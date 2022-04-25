Tartıştıkları kuzenlerden birini bıçaklayıp cep telefonlarını gasbettiler

Adana’da 4 şüpheli, kuzeni Baran D. ile parkta oturan Fırat D.’yi yüzünden ve boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonlarını gasbetti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, telefonlar da ele geçirildi.

Haberler - DHA 25.04.2022 - 10:20

Tartıştıkları kuzenlerden birini bıçaklayıp cep telefonlarını gasbettiler

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'da 4 şüpheli, iki kuzeni yaralayarak gasbetti.

Olay, 19 Nisan günü saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fırat D.(18) ile kuzeni Baran D.(20), gezmek için Kuva-yi Milliye Parkı’na gitti.

Bankta oturan kuzenlerin yanına gelen Cengiz B. (20), Cemal A. (21), S.A. (17) ile E.B. (17), Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını istedi. Kuzenler cep telefonlarını vermeyince iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz B., cebinden çıkardığı bıçakla Fırat D.’yi yüzünden ve boğazından yaraladı. Şüpheliler, Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını gasbederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen sağlık görevlileri, yaralı gençleri ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Fırat D.’nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden E.B.’nin evinde yapılan aramalarda, gasbettikleri cep telefonları ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., Cemal A. ile S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

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