Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğan Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı.
Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.
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