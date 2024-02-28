Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk yeni ekran projesiyle gündeme geldi. Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi isimlerle başrolü paylaşacak olan Arıtürk, Alev karakterine hayat verecek. Peki, Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk kimdir?

Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk  22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğan Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.

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