Taşla öldürdü, cesedi koyduğu otomobili yaktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yılmaz Uyanık’a ait ceset, yakılan bir otomobilin içinde bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak A.M.’yi gözaltına aldı. A.M.’nin, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından da otomobili ateşe verdiği belirlendi.

Taşla öldürdü, cesedi koyduğu otomobili yaktı

’da A.M. isimli kişi, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdü, ardından Uyanık’ın içinde bulunduğu otomobili ateşe verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyünde meydana geldi.

Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.

Olayın olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Taşla öldürdü, cesedi koyduğu otomobili yaktı - 1

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu  otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi.

Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi.

A.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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