Taşla öldürdü, cesedi koyduğu otomobili yaktı

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi.



Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi.



A.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.