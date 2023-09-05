Taşova’da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz.” denildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.