Taşova’da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi "şebeke suyu içilmemesi" uyarısında bulundu.

Taşova’da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu

'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan zehirlenildiği ifade edildi.

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Taşova’da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu - 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz.” denildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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