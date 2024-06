Tatilcilerin gözdesi oldu! Bayrama özel ek programlar konuldu

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.



Bu yıl turizm sezonuna büyük umutlarla girdiklerini, mayısı geçmiş yıllardan daha iyi geçirdiklerini belirten Uysal, "Haziranda da bayram denk geldiği için yoğunluk bekliyoruz. Bayramlarda bölgemize özellikle yerli misafirlerimiz çok ciddi bir talep gösteriyor. Bayram döneminde bölgemizdeki tesislerin büyük bölümü yüzde 90 doluluğa ulaştı." dedi.



Fethiye'nin doğası, tarihi ve kültürüyle ciddi bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Uysal, bir yılda yaklaşık 2,5 milyon misafirin bölgede ağırlandığını kaydetti.



Fethiye'de her bütçeye uygun konaklama tesislerinin mevcut olduğunu dile getiren Uysal, "Bayram tatilinde gelmek isteyen misafirlerimiz de araştırmalarını yaparak bütçelerine uygun tesisi seçebilirler. Özellikle bayram tatili gibi dönemlerde dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Misafirlerimiz lütfen rezervasyon yaptırdıkları otelleri teyit etsinler. Tatillerini, TÜRSAB belgeli acentelerden satın alsınlar. Buraya geldiklerinde herhangi bir mağduriyet yaşamasınlar." diye konuştu.



Uysal, 9 günlük tatil kararının açıklanmasıyla iç pazardaki rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti.



"RAMAZAN BAYRAMI'NI DA DOLU DOLU GEÇİRDİK"



Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bayram tatili öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını anlattı.



Bölgelerinde genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun bulunduğuna dikkati çeken Yağmur, "Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması turizmcileri mutlu etti. Tesislerdeki doluluk yüzde 90'lar seviyesinde olacak. Son dönemde bölgemize de çok yoğun bir talep var. Ramazan Bayramı'nı da dolu dolu geçirdik." dedi.



"HERKESİN KENDİNE UYGUN TATİL SEÇENEKLERİ VAR"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de bayram tatili ve hemen ardından yaz tatilinin başlamasıyla sezona hızlı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.



Daha önceki yıllarda bayram tatilinin temmuz ve ağustos aylarına denk geldiğini hatırlatan Demir, şöyle konuştu:



"Bu nedenle insanlar tatil beklentilerini biraz bekletiyordu ama şimdi okullar kapanır kapanmaz hemen bir hareketlilik başlayacak. İnşallah bir aksilik olmazsa bu hareketliliğin okullar açılana kadar devam etmesini ümit ediyoruz. Bazı vatandaşlar bayram tatilinin uzayacağını tahmin ederek ön rezervasyon yaptı. Ön rezervasyonlar yüzde 60 dolaylarında yapılmıştı. Şu anda Bodrum bölgesi için bayram dönemi rezervasyon akışları iyi görünüyor. Bodrum'da her keseye uygun, her çeşit ürün bulunmakta. Maalesef 'Bodrum pahalı' algısı var. Herkesin kesesine uygun tatil seçenekleri bayramda da devam ediyor. Gelmeden önce mutlaka seyahat acentelerinden bunları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."