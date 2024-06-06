Tatvan Belediye Başkanı'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.

Tatvan Belediye Başkanı'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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