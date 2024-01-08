Tavanı delen yorgun mermi, çocuk odasına düştü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, 5 kişilik ailenin kaldığı evin tavanını delip, çocuk odasına düştü. Olayda yaralanan olmazken, polis silahlı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı.

Tavanı delen yorgun mermi, çocuk odasına düştü

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’da yorgun mermi, bir evdeki çocuk odasına düştü.

Olay, sabah saatlerinde Karacabey ilçesinde Hakan Kılıç’ın evinde meydana geldi.

Kılıç, annesi, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evinde sabah uyandığı sırada, tavanın delik olduğunu fark etti. Kılıç, çocuk odasındaki sandalyenin üstünde mermi çekirdeği gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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