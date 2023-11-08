Tavus kuşunu CİMER'e şikayet ettiler

Şikayetin nedeninin tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde öttüğü için olduğu belirtildi.



"BU HAYVAN DÜŞMANLIĞI"



Tavus kuşuna 8 yıldır bahçesinde baktığını söyleyen Ziynet Gökçe, daha önce de benzer şikayetler olduğunu kaydetti. Şikayeti yapanları hayvan düşmanı olmakla suçlayan Gökçe, "Devletin bu konu da kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur." diye konuştu.