Taziye evinden çıktı, hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde taziye evinden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Taziye evinden çıktı, hayatını kaybetti
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Seferihisar'da Kadir K'nin (39) kullandığı taksi, Seferihisar-İzmir kara yolunun Düzce Mahallesi geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Kızılay'a çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kızılay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

sürücüsü, gözaltına alındı.

Dilber Kızılay'ın vefat eden bir yakını için Düzce Mahallesi'ndeki taziye evine gittiği, evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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