TB3 SİHA, 5'inci uçuş testini tamamladı

Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor.



Milli SİHA'nın orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5'inci uçuş testi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. Milli SİHA, 6 saatlik başarılı uçuş testi sonucunda önemli bir eşiği daha atladı.



ZORLU ŞARTLARDA UÇTU



Verilen bilgiye göre, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla uçan Bayraktar TB3 SİHA, 4 Kasım'da Marmara bölgesini etkisini alan ve 130 km/sa hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 3'üncü uçuş testinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdi.



Milli SİHA, 8 Kasım'da yapılan 4'üncü uçuş testinde ise 6 saat havada kalarak yüksek ve düşük hızlarda sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.



İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.