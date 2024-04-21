TBMM bahçesinde 23 Nisan etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Meclis bahçesinde etkinlikler düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı etkinliklerde çocuklar eğlendi.

TBMM bahçesinde 23 Nisan etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Meclis bahçesinde etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kurulan etkinlik alanlarını ziyaret etti.

TBMM bahçesinde 23 Nisan etkinlikleri - 1

İlk olarak 23 Nisan Ekspresi etkinlik alanını ziyaret eden Tekin, buradaki stantları gezerek, çocuklar için hazırlanan gösterileri izledi.

Daha sonra Bilim Şenliği etkinliğinin gerçekleştirildiği alana geçen Tekin, burada da öğrencilerin halk oyunları gösterilerini izleyerek, stantlar hakkında bilgi aldı.

Tekin ayrıca çocuklarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

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