TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Bağımsızlık Günü törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Buradaki konuşmasına Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başlayan Kurtulmuş, dünyanın içinden geçtiği sürece işaret ederek, çok kutuplu bir dünyanın kurulmasının muhtemel ve mukadder olduğu bir dönemin başında olunduğunu anımsattı. Kurtulmuş, gelecek dönemde dünyada, dengeleri köklü bir şekilde etkileyecek yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu süreçte Türk dünyasının birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'dan Balkanlar'a kadar uzanan coğrafyada 'turkuaz yay' adını verdiğimiz, belki de dünyanın en stratejik, her bakımdan en önemli bölgesinde; nüfusu 300 milyona yaklaşan, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla stratejik konumuyla dünyanın en değerli bölgesinde bulunan Türk devletlerinin, Türk milletinin dünyada yeni bir denge unsuru olarak ortaya çıkması herhalde kaçınılmazdır. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda Türk dünyasının gelişmesinin, dünya barışına katkı sağlayacak önemli gelişmelerden biri olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı, parlamenter düzeyde ise Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üzerinden organizasyonları genişleten, her alanda ilişkilerini geliştirmek iradesine sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bu anlamdaki çabalarını takdirle karşılıyoruz."

"AZERBAYCAN'IN KAYDETTİĞİ TARİHİ BAŞARILARI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"



Azerbaycan ve Türkiye'nin, Türk dünyasının gelişmesi ve kalkınması sürecinin en önemli aktörleri olarak yer alacağını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında özellikle son yıllarda gelişmekte olan güzel ilişkilerin Türk devletlerine örnek teşkil edeceğini ifade etti.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özelikle son dönemde Azerbaycan'ın kaydettiği tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz." dedi.



Azerbaycan'ın 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferi anımsatarak, bu tarihi başarıyı bugün de alkışladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hiç şüphesiz bu başarının oluşmasında, haklı bir davaya sahip olmanın verdiği cesaret ve azim söz konusu olduğu gibi, Anadolu'daki kardeşlerinin, yani Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece kararlı desteğinin tarihi bir önemi vardır. İlk andan itibaren, hiç tereddüt etmeden bu haklı davada Azerbaycan'a destek verilmiş, her platformda bu davanın sonuna kadar arkasında durulmuş ve 44 gün gibi kısa bir süre içerisinde, en zor meselelerden birisi olarak görülen, hele Kafkasya bölgesinin en zor problemi olarak telakki edilen Karabağ'ın işgalden kurtarılması sağlanmıştır. Şimdi azatlığını kurtarmış olan Karabağ'ın bundan sonra abat olduğu dönem başlamış ve en kısa zamanda Karabağ'ın güçlü bir şekilde ayağa kalkması temin edilecek bir çabanın içine girilmiştir."



AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ



Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, uluslararası ilişkilere örnek teşkil edecek şekilde, fevkalade güçlü olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu ilişkilerin, stratejik ortaklık seviyesinin de üstüne çıktığını, kardeşlik duygularının tamamen hakim olduğu, akılcı adımlarla bu ilişkilerin kuvvetlendirildiği bir döneme girildiğini ifade etti.



Türkiye ve Azerbaycan'ın eş zamanlı olarak, imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Ümit ediyorum ki bu kararlılık ve azim, inşallah çok güzel sonuçları doğuracak, Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu kuvvetli ilişki, bir çekim merkezi oluşturarak Türk Devletleri Teşkilatının önümüzdeki dönemde dünyanın en etkili, çok taraflı organizasyonlarından biri olmasını temin edecektir.



Önümüzdeki dönemde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gidebilmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ekonomik, siyasi, askeri ve her alanda ilişkilerin sürdürüleceği, artırılacağı gibi en az bunlar kadar önemli olan halklar arasındaki köprülerin de kuvvetlendirilmesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için eğitim, bilim, kültür, spor ve her alanda güçlü bir ilişkiyi sürdürmek, ortak çabalarımızı çok daha ileri götürmek mecburiyetindeyiz."



Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki güçlü bağlara da işaret eden Kurtulmuş, "Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın. Hep beraber daha güçlü bir şekilde bu birliği, kardeşliği ileriye götürmek, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hazırlamak bizlerin vazifesidir. Milli günü dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın milli gününün Türk milleti için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Azerbaycan'da bağımsızlık yoluna ışık tutan bir video gösterimi yapıldı, tek tek sahne alan sanatçılar tarafından şarkılar söylendi, halk oyunları gösterileri sunuldu.