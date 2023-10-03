TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti

Siyasetin gündeminde yeni anayasa var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz pazar günü Meclis'te yaptığı çağrının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna başladı.

Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, iadeiziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Hem Meclis'in açılışı dolayısıyla, Meclis'in çalışmaları hakkında fikirlerimizi paylaşmak hem de en başta TBMM Başkanı seçilmemde şahsı ve grubu adına vermiş oldukları destek ve güven dolayısıyla teşekkür etmek için zatıalilerini ziyaret ettim." diye konuştu.

TBMM'nin güzel bir çalışma dönemi idrak etmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, demokratik olgunluk ve partiler arasında diyalog zemini içerisinde, TBMM'nin önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletin beklentilerine uygun faaliyetlerin icra edileceğini söyledi.

Kendisini ziyarete gelen parti gruplarının hepsini bu süreçte ziyaret edeceğini dile getiren Kurtulmuş, bu gruplara hem yeni dönemde başarı dileklerini sunacaklarını hem de çalışma dönemine ilişkin ana konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem TBMM'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

''BİR TAKVİM VERMEK ZOR''

Bir gazetecinin "Yeni anayasa konusunda inisiyatif alacaksınız. Bu konuda bir takvim belirlediniz mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Esas olan burada iyi niyetli tavrın ortaya konulmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye'nin artık bu konularda ciddi bir siyasi birikimi, fikri müktesebatı vardır... Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı STK'ların, akademi camiasının, hukuk camiasının, herkesin görüşünü bir şekilde alırız. Mühim olan bu sonucu verimli bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurtulmuş'a başarılar diledi.

''YENİ ANAYASA HEM MHP HEM DE CUMHUR İTTİFAKI İÇİN ORTAK HEDEF''



Öte yandan Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada dördüncü gündem konularının yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletin beklentilerine uygun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hukuki altyapısını kuran bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak olduğunu vurgulamıştı.



Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:



"MHP yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Toplumun her kesimi bu sürecin içinde olmalıdır. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler sorumluluktan kaçmak yerine, milletimizin taleplerine müzahir, yapıcı ve destekleyici tavır ve tutum içinde hareket etmelidir. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Artık vakit gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun tek adamla anayasa olmaz çıkışı aymazlıktır, akılsızlıktır, ayıptır. Kaldı ki Türkiye'de tek adam sistemi falan diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın anayasa hazırlığını istismar etmek ve minder dışına çıkmak için kullanıldığı açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak hem MHP hem de Cumhur İttifakı için ortak hedeftir.''

