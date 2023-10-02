TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan parti gruplarına yeni anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve Meclis içtüzüğü değişikliği çağrılarında bulunmak üzere parti gruplarını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan parti gruplarına yeni anayasa ziyareti
Meclis’te yeni yasama yılı başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yeni anayasa” mesajı

Meclis’te yeni yasama yılı başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yeni anayasa” mesajı

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'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı faaliyetleri, dün düzenlenen programlarla başladı. Meclis'te yeni dönemin yoğun geçeceği belirtildi.

Bu kapsamda; TBMM Başkanı , 3 Ekim Salı günü parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak. 

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 3 Ekim Salı günü AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.

Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, komisyona sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Faiz kararları, kur korumalı mevduat ile ilgili kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmeler de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

SINIR ÖTESİ TEZKERELER GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek. Irak, Suriye, Lübnan, Orta Afrika ve Mali'deki Türk askerlerinin görev sürelerinin uzamasını öngören tezkereler görüşülecek.

Meclis Başkanlık Divanı, Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ekim Perşembe günü yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, TBMM'nin yeni dönemdeki çalışma usulleri gözden geçirilecek. Ekim ayında Meclis'e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler için de çalışmalar yapılacak.

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