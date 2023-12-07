TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu olan partileri ziyaretlerini sürdürüyor.



Kurtulmuş bugün Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’ni (HEDEP) ziyaret etti.



Görüşmede Kurtulmuş’u HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan karşıladı.



Yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan Kurtulmuş, “Yeni dönemde partiler arasında siyasi ortamın yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur.” dedi.



HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan ise verimli ve güzel bir görüşme olduğunu belirterek Kurtulmuş’a teşekkür etti.