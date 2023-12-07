TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te HEDEP’i ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan Kurtulmuş, “Yeni dönemde partiler arasında siyasi ortamın yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur.” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP’i ziyaret etti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Büyük Millet Meclisi Başkanı , Meclis’te grubu olan partileri ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş bugün Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’ni (HEDEP) ziyaret etti.

Görüşmede Kurtulmuş’u HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan karşıladı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan Kurtulmuş, “Yeni dönemde partiler arasında siyasi ortamın yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur.” dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan ise verimli ve güzel bir görüşme olduğunu belirterek Kurtulmuş’a teşekkür etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...