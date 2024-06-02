TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunmayan partilerle yeni anayasayı görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş, Meclis’te grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti yetkililerini makamında kabul edecek olan Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunmayan partilerle yeni anayasayı görüşecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Başkanı , yeni görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis’te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek.

Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

Park halindeki motosikletler çalındı

Park halindeki motosikletler çalındı

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Elazığ'da pansiyonda yangın

Elazığ'da pansiyonda yangın

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında son gün: Güvenlik ve dış politika oturumu yapıldı

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...