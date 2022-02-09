TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 18:24

TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

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Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı

TBMM Başkanı , Kocaeli’de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup Tilki hakkında bir açıklama yaptı. 

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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