TBMM Başkanı Şentop'tan sel açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere kenarında yapılaşmaya izin verişmemesi gerektiğini söyledi.

Şentop, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye ve dünyadaki orman yangınlarına değinen Şentop, ortaya çıkan tablonun tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösterdiğine işaret etti.

Yapılaşmayla ilgili yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret eden Şentop, "Bozkurt'ta yaşanan şeyi görüyoruz. Ezine Çayı'nın etrafındaki alanlar hasar gördü, vefatlar orada görülüyor. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi" dedi.

Şentop, "1-2 günlük perspektiflerle, 1-2 yıllık perspektiflerle bakarsak olmuyor. Bir dere yatağı belki 10 yıllarca sorun teşkil etmez ama 100 yılda bir kere oluyor ve bu şekilde vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaların doğaya uyum içerisinde olması gerektiğine işaret eden TBMM Başkanı, "100, 200 yıllık, geçmişi ve geleceği düşünerek planlamalar yapmamız lazım. Bunu acı bir şekilde gördük, görüyoruz. Ama inşallah bunlardan ders çıkararak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.



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