TBMM personal alımı kura çekimi ne zaman?

TBMM'de istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından şimdi de kura çekim tarihi gündemde. Peki, TBMM personal alımı kura çekimi ne zaman?

TBMM personal alımı kura çekimi ne zaman?

Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere " Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 yapılacak. İşte, kura çekimi tarihi...

BAŞVURULAR BUGÜN BİTİYOR

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve 'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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