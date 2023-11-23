TBMM personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? Kura çekim tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı yapıyor. TBMM'de istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, başvuruların alınmasının ardından kura çekimi 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki, TBMM personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

TBMM personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? Kura çekim tarihi belli oldu

Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere " Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak. İşte, personel alımı hakkında bilgiler...

TBMM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından 22 Kasım'dan itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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