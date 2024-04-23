TBMM’de 23 Nisan özel oturumu | Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcudur

"TBMM'NİN EN ÖNEMLİ ÖDEVİ YENİ ANAYASA"



TBMM’nin en önemli ödevlerinden birinin, Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.



Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK



Kurtulmuş şunları söyledi:



“Yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM’dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye’nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz.”