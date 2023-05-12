TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları

TBMM'de, 14 Mayıs seçimleri sonrası başlayacak 28'inci dönemle ilgili hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda; Meclis Şeref Holü'nde kayıt masaları kuruldu. İlk kez seçilecek milletvekilleri için 'Milletvekili Kılavuzu' hazırlandı.

Milletvekillerinin sosyal hakları ile ilgili bilgilendirildiği kılavuz, 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kayıt masalarına bırakılacak.