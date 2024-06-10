TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu değişiklik teklifi görüşmeleri yeni haftada devam edecek.



Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran ve bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.



Sözleşmeli erbaş ve erler subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.



1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası emekliye sevkedilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.



İki yeni kanun teklifinin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor.

Bunlardan biri Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi.



Teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Öğretmenlere yönelik şiddette cezaların artırılması da bu düzenleme içinde olacak.



9. YARGI PAKETİ



9. yargı paketiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Teklifle, "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığı TCK'ya girecek.



Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

