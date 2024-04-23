TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı

'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı - 1

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Arkadaşlarıyla gemiyi gezen Sefa Er, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve ziyaret sırasında farklı duygular hissettiklerini söyledi.

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